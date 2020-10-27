Цены на цветные металлы - 26-10-20

ЛОНДОН, 27 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.14% и составила 1842.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.06% и составила 6897.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.25% и составила 1809.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.36% и составила 15796.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.15% и составила 18500.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.90% и составила 2580.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.81% и составила 19070.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33305.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.