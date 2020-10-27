В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестку заседания включены 9 вопросов.

Депутаты во втором чтении обсудят законодательный пакет О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О привлечении банковских вкладов” и в смежные законы, О внесении изменений Закон Республики Армения “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных компаний, управляющих инвестиционными фондами и страховых компаний, О внесении изменения в Закон Республики Армения “О программе приватизации госимущества на 2017 - 2020 годы, пакет законопроектов О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения и о внесении изменений в смежные законы.

Будут обсуждены также вопросы ратификации ряда соглашений.

Норайр Шогикян