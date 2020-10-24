Азербайджан ведет информационную войну фейковыми страницами с 72 лайками: бесславные фейки Алиева 

Параллельно с войной, развязанной Азербайджаном при широкой поддержке Турции против Арцаха, Азербайджан также активировал свою армию фейков в социальных сетях, в которую каждый день добавляются новые фейковые аккаунты и страницы. Арменпресс выделил некоторые из них, которые были созданы во время войны или незадолго до этого, распространяя заведомо ложную информацию.

Фейки, созданные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, даже привлекли внимание руководства Facebook. По состоянию на 9 октября Facebook удалил связанных с Азербайджаном 589 аккаунтов, 7906 страниц и 447 аккаунтов в Instagram. В официальном заявлении компании говорилось, что комментарии закрытых страниц часто касались местных и региональных новостей, политики правительства, напряженности между Арменией и Азербайджаном, действий Армении во время предыдущей эскалации в Нагорном Карабахе, также эти фейки хвалили Ильхама Алиева и партию «Ени Азербайджан». «Они критиковали оппозицию, лидеров которой обвиняли в государственной измене, и отрицали обвинения в нарушении прав человека в Азербайджане», - отмечалось в заявлении.

Сегодня в социальных сетях все еще существуют фейковые азербайджанские аккаунты, которые пытаются распространять дезинформацию о войне. Ниже приведены некоторые из них:

Eu News and Middle east News

Этот аккаунт, который на первый взгляд напоминает страницу европейского СМИ в Facebook, на самом деле азербайджанский. Убедиться в этом несложно, прочитав несколько публикаций. Он распространяет очевидные проазербайджанское и протурецкие материалы, но они настолько далеки от реальности, что после чтения публикаций этой страницы можно сделать вывод, что Азербайджан и Турция уже завоевали всю Европу и Азию, а сейчас движутся в Америку.

Примечательно, что история страницы насчитывает около 2,5 лет: она создана 21 апреля 2018 года, но у нее всего 270 лайков и 300 подписчиков. По сравнению с населением Азербайджана около 10 миллионов это не очень обнадеживающие цифры.

News Armenia

Хотя название страницы - «Новости Армении», а основная картинка - армянский триколор, это снова азербайджанский фейк. Для азербайджанцев эта страница тоже не очень интересна, о чем свидетельствует количество лайков и подписчиков страницы.

Распространяющая дезинформацию и ненависть к армянам страница была создана в 12 октября 2020 года во время войны в Арцахе. За 12 дней страница набрала всего 476 лайков и 641 подписчика. Комментаторы под публикациями страницы - это в основном армянские пользователи, которые призывают к блокировке азербайджанского аккаунта.

Azerbaijani Armed Forces - Azərbaycan Silahlı Qüvvələri

Страница под названием «Вооруженные силы Азербайджана» - одна из тех, что были созданы во время войны - 10 октября 2020 года. Она явно направлена на распространение дезинформации о боевых действиях. Несмотря на то, что страница относительно новая, на ней много протурецкои и проазербайджанских публикаций.

Настойчивые усилия админов страницы напрасны: за две недели существования им удалось набрать всего 72 лайка и 100 подписчиков.

Остановим героизацию нацизма

Страница «Остановим героизацию нацизма» имеет «достаточно большую» аудиторию для страны с населением около 10 миллионов человек. Она создана 20 апреля 2020 года, и у нее 1483 лайка и 1538 подписчиков, и это при условии, что админы страницы не экономят денег на рекламу. Эта азербайджанская страница зря тратит время, пытаясь оклеветать Гарегина Нжде и действующих властей Республики Армения.

В разных социальных сетях есть много похожих страниц, но они практически каждый день блокируются реальными армянскими пользователями. На информационном фронте Азербайджан давно потерпел поражение. Честно говоря, сложно «бороться», когда у вас 72 лайка на Facebook, у которого более 2,5 миллиардов активных пользователей.

Норайр Шогикян