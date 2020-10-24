На фронте ожесточенных боев не было, ликвидирована азербайджанская диверсионная группа: КАРТА

На линии соприкосновения конфликтующих сил Арцаха и Азербайджана 24 октября в целом бои были не ожесточенные. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 24 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Враг начал бои на северном направлении, до полудня не было ожесточенных боев. Днем начали наносить сильные артиллерийские удары, была артиллерийская перестрелка. На южном направлении не было очень жестких боев», - сказал Ованнисян.

По его словам, на юге Мартуни и в северных частях Гадрута, в лесах, в прилегающих к населенным пунктам территориях ликвидирована диверсионная разведывательная группа, но бои с диверсионными группами в этом участке продолжаются.

«Враг несколько раз пытался вести наступательные действия в виде небольших локальных атак с использованием различных техник. Несколько раз предпринятые попытки были пресечены, отброшены назад, в некоторых местах враг отступил. Уничтожено несколько единиц автомобильной и бронетехники», - сказал Ованнисян.