Армянская община провела шествие в центре Вильнюса против азербайджано-турецкой агрессии

Армянская община Литвы организовала шествие в центре Вильнюса в знак протеста против азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха, которая продолжается уже почти месяц. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Литве. В шествии приняли участие представители армянской общины, а также литовские друзья Армении и Арцаха.

Участники шествия направились к Дворцу Великого Княжества Литовского, призывая власти страны поддержать Армению и Арцах.

Участники шествия держали плакаты с надписями «Остановите войну против Арцаха», «Мы стоим рядом с нашими солдатами», «Арцах - это Армения» и др.