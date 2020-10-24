Армянская община провела шествие в центре Вильнюса против азербайджано-турецкой агрессии
20:58, 24 Октябрь, 2020
Армянская община Литвы организовала шествие в центре Вильнюса в знак протеста против азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха, которая продолжается уже почти месяц. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Литве. В шествии приняли участие представители армянской общины, а также литовские друзья Армении и Арцаха.
Участники шествия направились к Дворцу Великого Княжества Литовского, призывая власти страны поддержать Армению и Арцах.
Участники шествия держали плакаты с надписями «Остановите войну против Арцаха», «Мы стоим рядом с нашими солдатами», «Арцах - это Армения» и др.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен