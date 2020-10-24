Подразделения ПВО ВС Арцаха уничтожили очередной азербайджанский беспилотник
Подразделения ПВО ВС Арцаха уничтожили очередной азербайджанский беспилотник. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Единый информационный центр.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 21:03 Франция отзывает своего посла в Анкаре
- 20:58 Армянская община провела шествие в центре Вильнюса против азербайджано-турецкой агрессии
- 20:41 Стартовала встреча главы МИД Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
- 20:10 Подразделения ПВО ВС Арцаха уничтожили очередной азербайджанский беспилотник
- 19:51 Игнорирующий советы международного сообщества Эрдоган решил дать совет Макрону
- 19:47 ВС Азербайджана обстреляли город Мартакерт
- 19:37 Российский журналист Тимофей Ермаков представил документальный фильм «Несломленный Арцах»
- 19:15 Вышедшая из-под контроля Турция пойдет на новую военную авантюру против Греции: тюрколог
- 18:35 В течение дня Мартуни несколько раз подвергся ракетному обстрелу
- 18:00 Азербайджан открыто и демонстративно саботирует усилия по прекращению агрессии: МИД Арцаха
- 17:31 Предстоящие на 25 октября мероприятия
- 17:25 Турция руководствуется стратегией восстановления Османской империи. Экс-глава Генштаба Франции
- 17:18 Би-Би-Си провело расследование видеозаписи казни армянских военнопленных азербайджанским спецназом
- 16:51 У Азербайджана 6614 погибших и новые потери вооружения
- 16:44 Предстоятель Арцахской епархии обратился с призывом к главам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ
- 16:43 ЗПЧ Арцаха представил примечательные факты об азербайджанских военнослужащих в форме ВС Армении
- 16:38 Минобороны опровергает дезинформацию Азербайджана о сбитом армянском самолете
- 16:37 Гватемальский город Саяxчé признал право народа Арцаха на самоопределение
- 16:30 Давид Тоноян посетил военнослужащих, раненных в ходе операции по уничтожению врага
- 15:42 Использование кассетных боеприпасов недопустимо. Садет Карабулут призывает остановить Азербайджан
- 15:35 Трасса, соединяющая Испанию и Францию, перекрыта. Местные армяне проводят акцию протеста
- 15:21 Поражена азербайджанская тяжелая огнемётная система ТОС-1А. ВИДЕО
- 15:04 Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих
- 14:58 Армян убивает близкий Трампу Эрдоган. Шон Пенн
- 14:16 Операция плененного в Арцахе азербайджанского военнослужащего прошла успешно
09:52, 17.10.2020
Просмотрели 4086 раз Террористов могут уничтожить и на территории Азербайджана. Турция уже вошла в Азербайджан
00:57, 19.10.2020
Просмотрели 3413 раз Омбудсмен Армении получил сообщение об обезглавливании азербайджанцами армянского солдата
09:07, 18.10.2020
Просмотрели 2842 раз Азербайджан атаковал водохранилище Худаферин на границе Ирана и Арцаха
20:18, 20.10.2020
Просмотрели 2405 раз Уничтожение беспилотников Bayraktar может повлиять и на переговоры, и на военные действия: политолог
10:29, 17.10.2020
Просмотрели 2288 раз Важный перекресток. Почему США должны рассмотреть вопрос отношений с Арцахом?