Российский журналист Тимофей Ермаков представил документальный фильм «Несломленный Арцах», в котором рассказывается о нападениях Азербайджана на мирное население Арцаха. Как сообщает Арменпресс, Тимофей Ермаков, который неделю находился в Арцахе, отмечает, что был свидетелем агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, а также военных преступлений, совершенных этой страной.

«Мы сознательно отказались комментировать представленные в фильме кадры, чтобы не мешать беспристрастному восприятию увиденного», - сказал Ермаков.

В фильме Ермаков представляет разрушенные азербайджанской армией города Арцаха: Степанакерт, Гадрут, Мартакерт. Журналист также взял интервью у жителей города, своих коллег и представителей власти.