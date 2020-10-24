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Российский журналист Тимофей Ермаков представил документальный фильм «Несломленный Арцах»

Российский журналист Тимофей Ермаков представил документальный фильм «Несломленный Арцах»

Российский журналист Тимофей Ермаков представил документальный фильм «Несломленный Арцах», в котором рассказывается о нападениях Азербайджана на мирное население Арцаха. Как сообщает Арменпресс, Тимофей Ермаков, который неделю находился в Арцахе, отмечает, что был свидетелем агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, а также военных преступлений, совершенных этой страной.

«Мы сознательно отказались комментировать представленные в фильме кадры, чтобы не мешать беспристрастному восприятию увиденного», - сказал Ермаков.

В фильме Ермаков представляет разрушенные азербайджанской армией города Арцаха: Степанакерт, Гадрут, Мартакерт. Журналист также взял интервью у жителей города, своих коллег и представителей власти.


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