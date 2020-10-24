Вышедшая из-под контроля Турция пойдет на новую военную авантюру против Греции: тюрколог

Тюрколог Рубен Мелконян более склонен к мысли, что турецкие власти начнут военную агрессию против Греции. Об этом Мелконян сказал в беседе с Арменпресс, коснувшись военных учений, которые Турция проведет в Средиземном море 27-28 октября и на проведение которых НАТО не соглашается.

«Как известно, учения содержат элемент политического послания, они содержат потенциальную или скрытую угрозу. Это становится еще более очевидным, если это государство основывает свое государственное мышление на агрессии, геноциде, терроризме и т.д. А Турция является именно такой страной, и в случае и без того напряженных турецко-греческих отношений проведение военных учений, конечно, является очень жестким намеком на возможную агрессию. Я более склонен к тому, что Турция пойдет на эту авантюру», - сказал Мелконян.

Тюрколог отметил, что Арцах является примером развязывания военной агрессии после военных учений, когда за совместными турецко-азербайджанскими учениями в июле-августе последовала война против Арцаха.

«Я полагаю, что греческая сторона и НАТО видят аналогичную угрозу в турецких военных учениях. Что касается призывов НАТО и их игнорирования Турцией, мы можем видеть, что это не новость. Различные альянсы и структуры по всему миру неоднократно выступали с призывами и заявлениями сдерживать Турцию, но безуспешно.

Это свидетельствует о том, что Турция стала неуправляемой даже для НАТО, которая сделала ее государством с сильным военным потенциалом. Сколько раз цивилизованный мир сталкивался с неконтролируемым поведением Турции? Это еще раз укрепляет мнение Армении о том, что Турция представляет угрозу не только для Армении, нашего региона, но и для всего мира», - отметил тюрколог.

Тюрколог добавил, что Турцию следует охарактеризовать как террористическую и носящую угрозу страну, а мир должен предпринять адекватные шаги и оценить действия этой страны.

Говоря о том, готова ли Турция к новой войне против Греции, находясь в сложной экономической ситуации и участвуя в нескольких войнах в разных регионах, Рубен Мелконян отметил, что нынешнее руководство Турции более склонно к новой авантюре.

«Турция, конечно, находится в довольно сложной экономической ситуации. Это не секрет, естественно, что развязывание новой войны может вызвать большие проблемы для Турции, но нынешнее турецкое руководство идет ва-банк - оно осуществляет агрессию в разных регионах. Уверен, что нынешнее турецкое руководство более склонно к такой авантюре. Однако здесь есть новое обстоятельство: возможная цель Турции, Греция, является государством-членом НАТО, т.е. есть проблема, что два государства-члена НАТО столкнутся или будут на грани войны. Это должно стать еще одним тревожным сигналом для НАТО», - сказал Мелконян.

23 октября Турция объявила, что 27-28 октября проведет военно-морские учения в западной части Средиземноморья после того, как НАТО предложило отменить военные учения в Эгейском море.