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Предстоятель Арцахской епархии обратился с призывом к главам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ

Предстоятель Арцахской епархии обратился с призывом к главам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ

Предстоятель Арцахской епархии архиепископ Паргев Мартиросян призвал лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ прекратить развязанную Азербайджаном и   поддерживаемую Турцией войну против Арцаха.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в видеообращении архиепископа. 

«Уже почти месяц в Арцахе идет жестокая война. Турция всеми своими   силами напрямую вовлеклась в эту войну и поддерживает Азербайджан. Сюда направлено около 4000 международных террористов, а сейчас еще направлено 1200 спецназовцев, которые являются специалистами в области горных и лесных местностей. Я обращаюсь к лидерам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — к господину Макрону, господину  Трампу, господину  Путину, чтобы они решительно подняли свой голос и остановили этот новый геноцид. Спустя сто лет  Турция пытается совершить здесь второй геноцид.  Как в 1989–1990 годах и Азербайджан пытался совершить геноцид против армян в Сумгаите, в Баку. У г-на Эрдогана есть заветная  мечта - создать неоосманскую империю, а на этом перекрестке находятся Армения и Арцах», - сказал  Его Святейшество архиепископ Паргев. 

По его словам, Турция хочет смести армян со своей территории.

«Я призываю также всех мировых лидеров, религиозных лидеров, политологов, людей доброй воли — поднять свой решительный голос и остановить это кровопролитие. Гибнет народ, гибнут мирные жители, взрослые, дети и женщины. Я надеюсь, что так же, как в 1990-х и 2016 годах Москве удалось закончить войну, она и на этот раз    решительно прекратит  эту войну на территории Арцаха», - сказал глава Арцахской епархии. 

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Подтверждена информация, что в состав вооруженных сил Азербайджана , входят  наемники, привезенные из Сирии через Турцию для борьбы с армянской стороной.
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