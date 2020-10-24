Предстоятель Арцахской епархии обратился с призывом к главам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ

Предстоятель Арцахской епархии архиепископ Паргев Мартиросян призвал лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ прекратить развязанную Азербайджаном и поддерживаемую Турцией войну против Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в видеообращении архиепископа.

«Уже почти месяц в Арцахе идет жестокая война. Турция всеми своими силами напрямую вовлеклась в эту войну и поддерживает Азербайджан. Сюда направлено около 4000 международных террористов, а сейчас еще направлено 1200 спецназовцев, которые являются специалистами в области горных и лесных местностей. Я обращаюсь к лидерам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — к господину Макрону, господину Трампу, господину Путину, чтобы они решительно подняли свой голос и остановили этот новый геноцид. Спустя сто лет Турция пытается совершить здесь второй геноцид. Как в 1989–1990 годах и Азербайджан пытался совершить геноцид против армян в Сумгаите, в Баку. У г-на Эрдогана есть заветная мечта - создать неоосманскую империю, а на этом перекрестке находятся Армения и Арцах», - сказал Его Святейшество архиепископ Паргев.

По его словам, Турция хочет смести армян со своей территории.

«Я призываю также всех мировых лидеров, религиозных лидеров, политологов, людей доброй воли — поднять свой решительный голос и остановить это кровопролитие. Гибнет народ, гибнут мирные жители, взрослые, дети и женщины. Я надеюсь, что так же, как в 1990-х и 2016 годах Москве удалось закончить войну, она и на этот раз решительно прекратит эту войну на территории Арцаха», - сказал глава Арцахской епархии.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Подтверждена информация, что в состав вооруженных сил Азербайджана , входят наемники, привезенные из Сирии через Турцию для борьбы с армянской стороной

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