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Гватемальский город Саяxчé признал право народа Арцаха на самоопределение

Гватемальский город Саяxчé признал право народа Арцаха на самоопределение

Муниципалитет города Саяxчé (Гватемала) признал право армянского населения Арцаха на самоопределение и поддерживает создание свободного и автономного государства.

Как  передает Арменпресс,  21 октября депутат парламента Республики Гватемала Карлос Лопес выступил с заявлением, в котором отметил, что признает право армянского народа Арцаха на самоопределение.


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