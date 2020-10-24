Гватемальский город Саяxчé признал право народа Арцаха на самоопределение

Муниципалитет города Саяxчé (Гватемала) признал право армянского населения Арцаха на самоопределение и поддерживает создание свободного и автономного государства.

Как передает Арменпресс, 21 октября депутат парламента Республики Гватемала Карлос Лопес выступил с заявлением, в котором отметил, что признает право армянского народа Арцаха на самоопределение.