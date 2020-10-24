Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в боях за Родину.

Манукян Нарек Грачевич, 2000 г/р Чобанян Ованес Мишаевич, 1997 г/р Цатурян Саргис Давидович, 2001 г/р Мартиросян Жора Аликович, 2001 г/р Геворгян Эдмон Тельманович, 2001 г/р Мкртчян Мисак Масисович, 1997 г/р Бабаян Ваан Гагикович, 1987 г/р Айрапетян Хачатур Симонович, 1989 г/р Трузян Грач Аветисович, 1998 г/р Тигранян Арсен Левикович, род. 1993 г. Аршакян Айк Арутюнович, 1992 г/р Товмасян Нахапет Гарибович, 2000 г/р Резервист Акопджанян Марат Мартуникович, 1982 г/р Резервист Азарян Арег Борикович, 1988 г/р Овакимян Самсон Мишаевич, 1992 г/р Акопджанян Тигран Драстаматович, 1978 г/р Григорян Ваагн Артушевич, 1996 г/р Григорян Влад Альбертович, 1999 г/р Агаян Рустам Владимирович, 1978 г/р Бабунц Бабкен Арсенович, 1995 г/р Манукян Андраник Армени, 1982 г/р Кочинян Давид Маисович, 1990 г/р Асратян Роберт Гарникович, 1992 г/р Никогосян Карен Ишханович, 1983 г/р Карамян Ваге Арсенович, 1988 г/р Хачатрян Артур Гагикович, 1989 г/р Мартиросян Левон Суренович, 1991 г/р Резервист Бабаян Карен Араевич, 1987 г/р Погосян Давид Арменович, 2001 г/р Резервист Антонян Перч Григорьевич, 1987 г/р Резервист Багдасарян Аркадий Минасович, 1983 г/р Резервист Кандалян Геворг Ашотович, 1998 г/р Резервист Казарян Давид Смбатович, 1999 г/р Резервист Торосян Вачаган Варужан, 1997 г/р Резервист Бадасян Арман Микаелович, 1992 г/р Резервист Киракосян Геворг Манвелович, 1989 г/р

До публикации этих имен было известно о 927 жертвах.