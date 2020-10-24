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Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в боях за   Родину.

  1. Манукян Нарек Грачевич, 2000  г/р
  2. Чобанян Ованес Мишаевич, 1997  г/р
  3. Цатурян Саргис Давидович, 2001  г/р
  4. Мартиросян Жора Аликович,   2001 г/р
  5. Геворгян Эдмон Тельманович,   2001 г/р
  6. Мкртчян Мисак Масисович,   1997 г/р
  7. Бабаян Ваан Гагикович,   1987 г/р
  8. Айрапетян Хачатур Симонович,   1989 г/р
  9. Трузян Грач Аветисович,   1998 г/р
  10. Тигранян Арсен Левикович, род. 1993 г.
  11. Аршакян Айк Арутюнович,   1992 г/р
  12. Товмасян Нахапет Гарибович,   2000 г/р
  13. Резервист Акопджанян Марат Мартуникович,   1982   г/р
  14. Резервист Азарян Арег Борикович,   1988  г/р 
  15. Овакимян Самсон Мишаевич,  1992 г/р
  16. Акопджанян Тигран Драстаматович,   1978 г/р
  17. Григорян Ваагн Артушевич,   1996 г/р
  18. Григорян Влад Альбертович,   1999 г/р
  19. Агаян Рустам Владимирович,   1978 г/р 
  20. Бабунц Бабкен Арсенович,   1995 г/р 
  21. Манукян Андраник Армени,   1982 г/р
  22. Кочинян Давид Маисович,   1990 г/р
  23. Асратян Роберт Гарникович,   1992 г/р  
  24. Никогосян Карен Ишханович,   1983 г/р
  25. Карамян Ваге Арсенович,   1988 г/р
  26. Хачатрян Артур Гагикович,   1989 г/р
  27. Мартиросян Левон Суренович,   1991 г/р
  28. Резервист Бабаян Карен Араевич,   1987 г/р
  29. Погосян Давид Арменович,   2001 г/р
  30. Резервист Антонян  Перч Григорьевич,  1987 г/р 
  31. Резервист Багдасарян Аркадий Минасович,   1983 г/р
  32. Резервист Кандалян Геворг  Ашотович,   1998 г/р
  33. Резервист Казарян Давид Смбатович,  1999 г/р 
  34. Резервист Торосян Вачаган Варужан,   1997 г/р
  35. Резервист Бадасян Арман Микаелович,   1992 г/р
  36. Резервист Киракосян Геворг Манвелович,   1989 г/р

До публикации этих имен было известно о 927 жертвах.


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