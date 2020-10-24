Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих
15:04, 24 Октябрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в боях за Родину.
- Манукян Нарек Грачевич, 2000 г/р
- Чобанян Ованес Мишаевич, 1997 г/р
- Цатурян Саргис Давидович, 2001 г/р
- Мартиросян Жора Аликович, 2001 г/р
- Геворгян Эдмон Тельманович, 2001 г/р
- Мкртчян Мисак Масисович, 1997 г/р
- Бабаян Ваан Гагикович, 1987 г/р
- Айрапетян Хачатур Симонович, 1989 г/р
- Трузян Грач Аветисович, 1998 г/р
- Тигранян Арсен Левикович, род. 1993 г.
- Аршакян Айк Арутюнович, 1992 г/р
- Товмасян Нахапет Гарибович, 2000 г/р
- Резервист Акопджанян Марат Мартуникович, 1982 г/р
- Резервист Азарян Арег Борикович, 1988 г/р
- Овакимян Самсон Мишаевич, 1992 г/р
- Акопджанян Тигран Драстаматович, 1978 г/р
- Григорян Ваагн Артушевич, 1996 г/р
- Григорян Влад Альбертович, 1999 г/р
- Агаян Рустам Владимирович, 1978 г/р
- Бабунц Бабкен Арсенович, 1995 г/р
- Манукян Андраник Армени, 1982 г/р
- Кочинян Давид Маисович, 1990 г/р
- Асратян Роберт Гарникович, 1992 г/р
- Никогосян Карен Ишханович, 1983 г/р
- Карамян Ваге Арсенович, 1988 г/р
- Хачатрян Артур Гагикович, 1989 г/р
- Мартиросян Левон Суренович, 1991 г/р
- Резервист Бабаян Карен Араевич, 1987 г/р
- Погосян Давид Арменович, 2001 г/р
- Резервист Антонян Перч Григорьевич, 1987 г/р
- Резервист Багдасарян Аркадий Минасович, 1983 г/р
- Резервист Кандалян Геворг Ашотович, 1998 г/р
- Резервист Казарян Давид Смбатович, 1999 г/р
- Резервист Торосян Вачаган Варужан, 1997 г/р
- Резервист Бадасян Арман Микаелович, 1992 г/р
- Резервист Киракосян Геворг Манвелович, 1989 г/р
До публикации этих имен было известно о 927 жертвах.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен