Армян убивает близкий Трампу Эрдоган. Шон Пенн

Американский актер, режиссер, сценарист, продюсер Шон Пенн высказался по поводу политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении армян.

«Пока мы сидим по домам, Эрдоган, близкий союзник Трампа, убивает армян из предоставленного нами оружия. Это не Америка. А Байден может возродить Америку», - как сообщает Арменпресс, написал Шон Пенн в Twitter.

27 сентября Азербайджан при поддержке Турции и с привлечением террористов-наемников начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал. Обстрелу подвергается даже мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, города Мартакерт, Мартуни, Шуши, Аскеран и др., в результате чего в разных районах Арцаха гибнут гражданские лица.