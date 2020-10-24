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Армян убивает близкий Трампу Эрдоган. Шон Пенн

Армян убивает близкий Трампу Эрдоган. Шон Пенн

Американский актер, режиссер, сценарист, продюсер Шон Пенн высказался по поводу политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении армян.

«Пока мы сидим по домам, Эрдоган, близкий союзник Трампа, убивает армян из предоставленного нами оружия. Это не Америка. А Байден может возродить Америку», - как сообщает Арменпресс, написал Шон Пенн в  Twitter. 

27 сентября Азербайджан при поддержке Турции и с привлечением террористов-наемников  начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал. Обстрелу подвергается даже мирные населенные пункты, в  том числе столица Степанакерт, города Мартакерт, Мартуни, Шуши, Аскеран и др., в  результате  чего в  разных районах Арцаха гибнут гражданские  лица.


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