Агрессия Азербайджана против Арцаха сопровождается военными преступлениями. Министр ИД РА

В рамках рабочего визита в США министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 23 октября провел онлайн-встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как передает Арменпресс, МИД РА сообщает, что во встрече приняла участие председатель парламентской группы дружбы Армения-США Лилит Макунц.

В ходе беседы министр Мнацаканян обстоятельно рассказал о масштабной войне, развязанной 27 сентября военно-политическим руководством Азербайджана против Арцаха, и гуманитарной ситуации, сложившейся в результате агрессии. Министр Мнацаканян подчеркнул, что заранее спланированная Азербайджаном агрессия сопровождается многочисленными военными преступлениями, включая использование оружия, запрещенного международными конвенциями, и недифференцированные нападения на мирных жителей, гражданскую инфраструктуру, места религиозного значения. Все это представляет собой реальную угрозу безопасности мирного населения Арцаха, которой международное сообщество может противодействовать, полностью реализовав право народа Арцаха на самоопределение через признание независимости.

По словам министра иностранных дел Армении, прямое участие Турции в боевых действиях со стороны Азербайджана, которое выражается в ее прямой политической и военной поддержке, размещении иностранных вооруженных террористов в зоне конфликта, представляет собой угрозу региональной безопасности и миру.

Стороны подчеркнули необходимость незамедлительного выполнения достигнутых договоренностей о немедленном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и продолжении мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Министр иностранных дел РА поблагодарил Палату представителей США за признание Геноцида армян, особо подчеркнув личный вклад в этом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.