Война может усугубить экономическую уязвимость Азербайджана — негативный прогноз S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило до негативного прогноз относительно способности Азербайджана по обслуживанию долга.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Barron's.

«Военные действия могут усугубить экономическую, внешнюю и финансовую уязвимость Азербайджана в то время, когда экономика страны ослаблена из-за падения цен на нефть и пандемии COVID-19», - говорится в заявлении S&P.

Отмечается также, что нагорно-карабахский конфликт окажет подавляющее воздействие на экономику и финансы, поскольку решение проблем может занять довольно много времени.