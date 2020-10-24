Война может усугубить экономическую уязвимость Азербайджана — негативный прогноз S&P
13:33, 24 Октябрь, 2020
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило до негативного прогноз относительно способности Азербайджана по обслуживанию долга.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Barron's.
«Военные действия могут усугубить экономическую, внешнюю и финансовую уязвимость Азербайджана в то время, когда экономика страны ослаблена из-за падения цен на нефть и пандемии COVID-19», - говорится в заявлении S&P.
Отмечается также, что нагорно-карабахский конфликт окажет подавляющее воздействие на экономику и финансы, поскольку решение проблем может занять довольно много времени.
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