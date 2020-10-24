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Температура воздуха в республике в ближайшие дни существенно не изменится

Температура воздуха в республике в ближайшие дни существенно не изменится

24 октября и 25-29 октября на территории Армении ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м / с.

Как  передает Арменпресс, по сообщению МЧС РА, температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване днем 24 октября и 25-29 октября осадков не ожидается.

 

 

 


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