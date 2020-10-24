Евгений Кисин присоединился к гуманитарной инициативе в поддержку детей Арцаха

Евгений Кисин присоединился к гуманитарной инициативе Armenian Assembly, объединяющей всемирно известных представителей культуры. Всемирно известный музыкант передал гонорар за свой предстоящий концерт Armenian Assembly в Фонд помощи детям Арцаха.

Об этом Арменпресс сообщили в Armenian Assembly.

«Дорогие армянские сестры и братья, сейчас, в эти тяжелые дни, искренне желаю вам сил и самое главное - единства. Заботьтесь о себе и друг о друге, станьте единым целым, я тоже буду с вами, независимо от расстояния, которое нас разделяет. Цавд танем (заберу твою боль)», - Евгений Кисин.

Armenian Assembly выражает благодарность Евгению Кисину. В рамках гуманитарной инициативы, направленной на помощь детям Арцаха, общественная организация Armenian Assembly начала сбор средств на сайте www.assembly.am. Все собранные средства будут направлены на удовлетворение чрезвычайных и основных потребностей детей, пострадавших в Арцахе, включая питание, жилье, медицинскую и материально-техническую поддержку.

К инициативе Armenian Assembly присоединились основатель и художественный руководитель оркестра MusicAeterna Теодор Корентзис, выдающийся скрипач, дирижер, меценат, президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков, всемирно известный скрипач Сергей Хачатрян, оперная певица, солистка Большого театра Анна Аглатова, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении, главный дирижер Филармонического оркестра Мальты Сергей Смбатян, ведущий российский джазовый саксофонист Игорь Бутман, одна из самых известных джазовых певиц нового поколения Мариам Мерабова. Все они пожертвовали гонорары от своих концертов в Москве, Санкт-Петербурге и Милане на благотворительную деятельность общественной организации.