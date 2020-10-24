О существовании Арцаха в составе Азербайджана не может быть речи. ЗПЧ Арцаха о пропаганде противник

Уполномоченный по правам человека в Республике Арцах Артак Бегларян исключает распространение оппонентом пропаганды того, что народ Арцаха когда-либо будет жить в Азербайджане.

Как передает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян.

«В последние дни власти и пропагандистская машина Азербайджана активно распространяют тезисы о якобы позитивном отношении к армянам, о возможности совместного проживания, о возможности видеть Арцах частью Азербайджана и так далее. Они могут вызывать у людей лишь усмешку, потому что, прежде всего, будущее Арцаха решается исключительно населением Арцаха - при поддержке всего армянского народа, потому что мы являемся хозяевами Республики Арцах, мы сами решаем нашу судьбу и судьбу нашей Родины. Поэтому о возможности проживания в составе Азербайджана не может быть и речи, это просто исключено», - сказал он.

По его словам, этого не может быть, во-первых, потому, что народ Арцаха имеет исключительное право жить на своей родине, а во-вторых, потому, что на протяжении десятилетий власти Азербайджана проводили политику, которая повысила уровень ненависти к армянам в их обществе. По словам Защитника прав человека, азербайджанская сторона сделала просто невозможным в обозримом будущем совместное существование двух народов, и даже прямые контакты.

«Ярким доказательством этого является большая волна ненависти к армянам в этой войне, в том числе в социальных сетях. Когда они публикуют видео или фото, где с нашими военнопленными или трупами обращаются бесчеловечно, мы видим, какой «восторг» поднимается в азербайджанском обществе», - сказал Бегларян, добавив, что эту эскалацию ненависти следует прекратить, если они действительно хотят соседствовать с нами.

Относительно международного сообщества, Защитник прав человека Арцаха подчеркнул, что они должны глубоко задуматься о происходящем, поскольку они несут ответственность за все это.

Лилит Демурян