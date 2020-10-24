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Турция перебросила на фронт в Арцах 1200 спецназовцев: Wargonzo

Турция перебросила на фронт в Арцах 1200 спецназовцев: Wargonzo

1200 спецназовцев перебросила Турция на арцахский фронт. Об этом сообщают источники проекта @wargonzo в Стамбуле. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает телеканал «Телеграм» проекта Wargonzo российского военного корреспондента Семена Пегова, ссылаясь на свои источники в Стамбуле.

Анкара перебросила в Баку, а затем на фронт 1200 своих горных спецназовцев из турецкого Курдистана. Они действую в горной местности Арцаха.

Специалистами из Турции пришлось заменить азербайджанский спецназ, который не выдерживает прямого боестолкновения с партизанами и ополченцами Арцаха в горных массивах. Речь идет в первую очередь о южном фронте и джебраило-гадрутском направлении.


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