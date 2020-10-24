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Подразделения АО успешно пресекают наступательные действия противника

Подразделения АО успешно пресекают наступательные действия противника

Ситуация в зоне арцахско-азербайджанского конфликта в ночь на 24 октября оставалась относительно стабильно-напряженной. На некоторых участках продолжались артиллерийские бои и перестрелки.

Об этом Арменпресс сообщили в Армии обороны Арцаха.

«Вечером, в очередной раз грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, силы врага обстреляли мирные населенные пункты, в том числе столицу Арцаха -   Степанакерт.

В настоящее время бои локального значения идут на всех направлениях линии фронта.

Подразделения Армии обороны успешно предотвращают наступательные действия противника, сохраняя под контролем оперативно-тактическую обстановку», - сообщили в Минобороны Арцаха.

 

 

 

 


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