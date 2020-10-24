Цены на цветные металлы - 23-10-20

ЛОНДОН, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.78% и составила 1840.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.90% и составила 6901.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.22% и составила 1804.50 долларов США, цена на никель снизилась на 2.24% и составила 15740.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.18% и составила 18528.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.47% и составила 2557.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.35% и составила 18916.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33305.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.