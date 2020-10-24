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О'Брайен сказал Байрамову о недопустимости дестабилизации ситуации внешними акторами

О'Брайен сказал Байрамову о недопустимости дестабилизации ситуации внешними акторами

Во время встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен настаивал на недопустимости дальнейшей дестабилизации зоны нагорно-карабахского конфликта с привлечением внешних акторов.

Как  передает Арменпресс,  офис советника представил подробности встречи на  официальной странице в Twitter.

«Я настаивал немедленно  прекратить огонь, а затем перейти к переговорам с Арменией под эгидой Минской группы ОБСЕ и отказаться от дальнейшей дестабилизации ситуации с привлечением иностранных игроков.  Не может быть военного решения этого вопроса», - отметил  О'Брайен.

Он также проинформировал о подробностях встречи с министром иностранных дел РА Зограбом Мнацаканяном, отметив, что США продолжат дипломатические усилия на всех уровнях до разрешения конфликта.

«Мы обсудили необходимость немедленного прекращения огня и начала переговоров с Азербайджаном под эгидой Минской группы», - отметил О'Брайен.


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