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Главы МИД Канады и Греции обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта

Главы МИД Канады и Греции обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань провел телефонный разговор со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, в ходе которого в числе других вопросов была обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом написал Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter.

«Мы обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье, текущие вопросы безопасности в регионе, включая Нагорный Карабах, где необходимо предпринять конкретные меры для прекращения насилия», - написал Шампань.


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