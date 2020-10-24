Главы МИД Канады и Греции обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань провел телефонный разговор со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, в ходе которого в числе других вопросов была обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом написал Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter.

«Мы обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье, текущие вопросы безопасности в регионе, включая Нагорный Карабах, где необходимо предпринять конкретные меры для прекращения насилия», - написал Шампань.