Genocide Watch «присвоила» Азербайджану 9-ю степень угрозы геноцида и 10-ю степень отрицания

Всемирно известная организация Genocide Watch, занимающаяся оценкой угрозы геноцида, «присвоила» Азербайджану 9-ю степень угрозы геноцида и 10-ю степень отрицания. Как сообщает Арменпресс, Genocide Watch коснулся развязанной Азербайджаном против Арцаха 27 сентября войны.

«Азербайджан использует турецко-израильские беспилотники для нанесения ударов по армянским войскам, селам и мирным жителям. В соответствии с Женевскими конвенциями нападения азербайджанских военных на мирных жителей являются военными преступлениями», - говорится в статье.

Учитывая отрицание Геноцида армян, использование языка вражды на официальном уровне и текущие нападения на мирных жителей в Арцахе, Genocide Watch считает, что Азербайджан находится в 9-й степени по шкале уничтожения и 10-й степени по шкале отрицания.

Как сообщает Genocide Watch, Совет Безопасности ООН должен потребовать, чтобы Азербайджан прекратил все наступательные операции против Республики Арцах и дал приказ о прекращении огня.

«Совет Безопасности ООН должен обратиться к генеральному секретарю ООН и Минской группе ОБСЕ с просьбой о «добрых услугах» для разрешения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Совет Безопасности должен ввести эмбарго на поставки оружия Азербайджану. Мировые лидеры должны осудить разжигание ненависти и отрицание геноцида со стороны режима Алиева», - говорится в сообщении Genocide Watch.