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В результате обстрела общины Аветараноц ранен один мирный житель

В результате обстрела общины Аветараноц ранен один мирный житель

ВС Азербайджана подверг обстрелу также общину Аветараноц Аскеранского района. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Госслужбы по ЧС Республики Арцах, среди гражданского населения есть один раненый, состояние которого оценивается врачами как удовлетворительное. 

Отмечается также, что общине нанесен крупный материальный ущерб.


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