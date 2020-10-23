В результате обстрела ВС Азербайджана в Степанакерте повреждены постройки и газопровод

В результате нанесенных азербайджанскими вооруженными силами ракетных ударов в Степанакерте загорелся автомобиль, разрушены хозяйственные постройки, поврежден газопровод. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Единый информационный центр.

«Вооруженные силы Азербайджана снова нанесли удар по столице Арцаха Степанакерту, нарушив нормы международного гуманитарного права. В результате ракетного обстрела сгорел автомобиль, а близлежащие здания и магазины, имеющие хозяйственное значение, были разрушены. Пострадал и газопровод, питающий район. Жертв нет», - говорится на странице центра в Facebook.

Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян отметил на своей странице в социальной сети, что работа, проделанная спасателями в эти дни, неоценима, а также представил работу по тушению пожаров в Степанакерте.

«Эти фотографии были сделаны недавно в Степанакерте во время тушения пожара в результате вражеского ракетного обстрела. Если каждый из нас сможет правильно выполнять свою работу на своем месте, мы приблизим нашу победу», - написал Погосян.

Вооруженные силы Азербайджана нанесли около 8 ракетных ударов по столице Арцаха. Были обстреляны жилые районы города.