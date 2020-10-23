Арцрун Ованнисян заверил, что войско на передовой ни в чем не нуждается

По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, армии не нужно ничего конкретного на передовой, все проблемы решаются. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян сказал на пресс-конференции 23 октября.

«Если такая потребность и возникает в процессе, то она решается тоже в процессе за счет поставок и услуг Вооруженных сил. Если кто-то хочет чем-то помочь, есть соответствующие адреса для координации помощи, которые регулируются министерством по чрезвычайным ситуациям. А если речь идет о денежных средствах, то их нужно направить во Всеармянский фонд «Айастан» и Фонд страхования военнослужащих», - сказал Ованнисян.