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Помпео призвал Армению и Азербайджан к переговорам по существу

Помпео призвал Армению и Азербайджан к переговорам по существу

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан к переговорам по существу. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил госдепартамент по итогам раздельных встреч Помпео с министрами иностранных дел двух стран в Вашингтоне.

"Госсекретарь Помпео подчеркнул необходимость покончить с насилием и защищать гражданские лица. Госсекретарь также подчеркнул важность того, чтобы две стороны начали субстантивные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы разрешить конфликт, основываясь на принципах Хельсинкского заключительного акта о неиспользовании угрозы насилия, угрозы территориальной целостности и равных прав народов на самоопределение", - сообщила в заявлении официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.


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