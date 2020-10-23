Напряженность на фронте сохраняется, в основном ведутся локальные бои

На линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана напряженность остается высокой, в основном ведутся локальные бои. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 23 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня утром вооруженные силы Азербайджана продолжили наступательные операции на разных направлениях фронта. Помимо боевых действий на фронте, днем обстреливались и различные населенные пункты Арцаха, в том числе город Мартакерт с прилегающими населенными пунктами и город Бердзор с прилегающими населенными пунктами. Три ракеты попали в Бердзорский район», - сказал Ованнисян.

Представитель Минобороны отметил, что в течение дня особенно горячей была работа по нейтрализации азербайджанских бандформирований и диверсионных групп, проводивших диверсионные операции по проникновению в села Шехер, Дживаник и прилегающие села.

«В этом направлении есть четкие успехи. Почти полностью очищен Шехер, в прилегающих лесах эти работы пока ведутся. На южном направлении почти весь день подразделения ВС Азербайджана пытались атаковать в районе нижнего течения реки Воротан, несколько атак было отброшено. Несколько подразделений рассеялись, попытавшись скрыться в ущельях, оставив военную технику и обратившись в бегство. Напряжение сохраняется, в основном происходят локальные бои, они пытаются организовать атаки в направлении различных дорог, рек, перекрестков, которые нейтрализуются нашими Вооруженными силами», - сказал Арцрун Ованнисян.