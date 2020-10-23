Конгрессмены США призвали ввести санкции Магнитского в отношении азербайджанских чиновников

Конгрессмен США Брэд Шерман и его коллеги призвали администрацию президента США Дональда Трампа ввести санкции Магнитского в отношении азербайджанских чиновников, ответственных за продолжающуюся агрессию Азербайджана против народа Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте Шермана.

«Спустя четыре недели азербайджанское наступление на Арцах продолжается. Международные правозащитные организации подтвердили использование Азербайджаном кассетных боеприпасов, что является явным нарушением международного права. Чиновники Азербайджана должны нести ответственность за свое участие в продолжающихся нарушениях прав человека в Арцахе», - отметил Шерман, подчеркнув, что нельзя допустить, чтобы военные действия переросли в полномасштабную войну с участием России и Турции.

Конгрессмены заявили, что в отношении чиновников Азербайджана должны быть введены санкции Магнитского. Они также сочли неприемлемым обстрел гражданского населения.

Санкции Магнитского включают запрет на въезд в США и блокировку их финансовых активов в банках США.