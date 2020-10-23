Ситуация в городе Мартакерт Арцаха на данный момент спокойная. Об этом сообщила Арменпресс проживающая в Мартакерте журналистка Лусине Закарян, отметив, что ВС Азербайджана бомбили город в течение часа.

«На данный момент ситуация спокойная. Материальный ущерб, нанесенный вражеским обстрелом, велик, он еще уточняется», - сказала Закарян.

По ее словам, на данный момент есть и свет, и вода, только газ отключен из соображений безопасности.

«К счастью, в результате бомбардировок врага нет жертв и раненых среди мирного населения», - сказала Закарян.

23 октября азербайджанские вооруженные силы снова нанесли удар по городу Мартакерт, используя военную авиацию.