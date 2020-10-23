ВС Азербайджана наносят ракетные удары по Степанакерту: ОБНОВЛЯЕТСЯ

В Степанакерте сработал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает корреспондент Арменпресс. Будет предоставлена дополнительная информация о ситуации.

По сообщению Единого армянского информационного центра, ВС Азербайджана наносят ракетные удары по городу Мартуни.

21:04 - Враг подвергает артиллерийскому обстрелу город Степанакерт.

21:09 - Как сообщает корреспондент Арменпресс, по Степанакерту нанесено около 8 ударов.

21:22 - Корреспондент Арменпресс сообщает, что сигнал воздушной тревоги отключен.

21:24 - «Азербайджан пару минут назад нанес несколько мощных ракетных ударов по гражданским районам Степанакерта. Информации о пострадавших пока нет. Является ли это ответом на дискуссии при посредничестве госсекретаря Помпео?»- написал в своем микроблоге в Twitter омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.

21: 38 - Корреспондент Арменпресс сообщает, что в Степанакерте снова включен сигнал воздушной тревоги.

21:49 - Корреспондент Арменпресс сообщает, что в Степанакерте сигнал воздушной тревоги отключен.

22:08 - Из-за ракетного обстрела Степанакерта начался пожар.

22:23 - В результате ракетного обстрела Степанакерта поврежден газопровод.