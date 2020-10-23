ВС Азербайджана наносят ракетные удары по Степанакерту: ОБНОВЛЯЕТСЯ
В Степанакерте сработал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает корреспондент Арменпресс. Будет предоставлена дополнительная информация о ситуации.
По сообщению Единого армянского информационного центра, ВС Азербайджана наносят ракетные удары по городу Мартуни.
21:04 - Враг подвергает артиллерийскому обстрелу город Степанакерт.
21:09 - Как сообщает корреспондент Арменпресс, по Степанакерту нанесено около 8 ударов.
21:22 - Корреспондент Арменпресс сообщает, что сигнал воздушной тревоги отключен.
21:24 - «Азербайджан пару минут назад нанес несколько мощных ракетных ударов по гражданским районам Степанакерта. Информации о пострадавших пока нет. Является ли это ответом на дискуссии при посредничестве госсекретаря Помпео?»- написал в своем микроблоге в Twitter омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.
21: 38 - Корреспондент Арменпресс сообщает, что в Степанакерте снова включен сигнал воздушной тревоги.
21:49 - Корреспондент Арменпресс сообщает, что в Степанакерте сигнал воздушной тревоги отключен.
22:08 - Из-за ракетного обстрела Степанакерта начался пожар.
22:23 - В результате ракетного обстрела Степанакерта поврежден газопровод.
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