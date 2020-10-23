В северо-восточном направлении Армении уничтожен беспилотник ВС Азербайджана

В северо-восточном направлении Республики Армения части ПВО ВС Армении уничтожили беспилотник ВС Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Подразделения ПВО ВС Армении в северо-восточном направлении Армении уничтожили вражеский беспилотник», - написала Степанян.

На фотографиях сбитого БПЛА видно, что это продукт компании Azad Systems. Azad Systems - израильско-азербайджанское совместное предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов.