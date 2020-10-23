Мнацаканян и Помпео подтвердили необходимость прекращения огня в зоне конфликта НК

Находящийся с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 23 октября встретился с госсекретарем США Майком Помео.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в центре обсуждения была ситуация в Арцахе, сложившаяся вследствие широкомасштабной азербайджанской агрессии. Министр Мнацаканян проинформировал Госсекретаря США о военных преступлениях, совершаемых ВС Азербайджана в ходе боевых действий, которые проявляются преднамеренным и целенаправленным обстрелом гражданского населения и объектов инфраструктуры Арцаха, унизительным отношением к гражданскому населению и военнопленным, случаями обезглавливания и убийств.

Госсекретарь Помпео выразил соболезнования американской стороны в связи с жертвами.

Глава МИД Армении также подчеркнул, что эта агрессия азербайджанской стороны происходит при непосредственном участии Турции, что выражено в прямой военно-технической поддержке и введении Турцией вооруженных террористов в регион. По словам Министра Мнацаканяна, решение Азербайджана стать зоной влияния Турции и международного терроризма, представляет собой серьезную угрозу региональной безопасности.

Министр Мнацаканян отметил, что нарушение Азербайджаном договоренностей о прекращении огня и продолжение военных действий против народа Арцаха в очередной раз демонстрируют стремление Азербайджана решить вопрос военным путем.

Стороны обоюдно подтвердили необходимость выполнения достигнутых договоренностей о немедленном прекращении огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, а также необходимость продолжения мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.