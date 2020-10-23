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Омбудсмен Арцаха сообщает о преступлениях Азербайджана в отношении пленных и тел солдат

Омбудсмен Арцаха сообщает о преступлениях Азербайджана в отношении пленных и тел солдат

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян сообщил о военных преступлениях Азербайджана в отношении армянских военнопленных и тел военнослужащих.  

«Азербайджанская сторона регулярно публикует видео и фотографии случаев бесчеловечного обращения с армянскими военнопленными и военнослужащими. Безусловно, это самые чудовищные военные преступления. Исполнители и подстрекатели этих преступлений должны быть сурово осуждены и наказаны», - как сообщает Арменпресс, отметил Бегларян.

Артак Бегларян отметил, что в рамках миссии по установлению фактов Защитника прав человека Арцаха такие случаи постоянно документируются, готовятся соответствующие закрытые отчеты, а данные передаются в Международный комитет Красного Креста для принятия мер по возвращению военнопленных и тел погибших.


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