Омбудсмен Арцаха сообщает о преступлениях Азербайджана в отношении пленных и тел солдат

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян сообщил о военных преступлениях Азербайджана в отношении армянских военнопленных и тел военнослужащих.

«Азербайджанская сторона регулярно публикует видео и фотографии случаев бесчеловечного обращения с армянскими военнопленными и военнослужащими. Безусловно, это самые чудовищные военные преступления. Исполнители и подстрекатели этих преступлений должны быть сурово осуждены и наказаны», - как сообщает Арменпресс, отметил Бегларян.

Артак Бегларян отметил, что в рамках миссии по установлению фактов Защитника прав человека Арцаха такие случаи постоянно документируются, готовятся соответствующие закрытые отчеты, а данные передаются в Международный комитет Красного Креста для принятия мер по возвращению военнопленных и тел погибших.