Постпред Армении представил в совете ОБСЕ турецко-азербайджанскую агрессию против армян

Постоянный представитель Республики Армения при ОБСЕ, посол Армен Папикян выступил в Постоянном совете по вопросу агрессии Азербайджана, Турции и иностранных вооруженных террористов против Армении и Арцаха.

22 октября в повестку дня Постоянного совета ОБСЕ армянская делегация включила вопрос «Агрессия Азербайджана с участием Турции и боевиков-террористов против Арцаха и Армении».

Как сообщает Арменпресс, в ходе дискуссии Постоянный представитель Республики Армения при ПАСЕ, посол Армен Папикян проинформировал представителей стран-участниц ОБСЕ о последних событиях в зоне конфликта, как на военном фронте, так и в политико-дипломатических контактах.

В своем выступлении посол Папикян коснулся следующих вопросов:

Азербайджан под прямым влиянием Турции дважды нарушил достигнутые 10 и 17 октября договоренности о прекращении огня в гуманитарных соображениях. Это доказывает, что Анкара принимает непосредственное участие, если не сказать, что управляет процессом принятия решений в Азербайджане.

Азербайджан отказывается сотрудничать с МККК

Вероятно, причиной такого решения являются огромные потери среди вооруженных сил Азербайджана, которые могут вызвать недовольство азербайджанского общества.

По подсчетам армянской стороны, потери Азербайджана составляют около 7 тысяч, 937 из которых уже идентифицированы армянскими специалистами.

Азербайджан не публикует информацию о военных жертвах, отвергает услуги МККК, что типично для авторитарной диктатуры во время войны.

Вторая возможная причина отказа от услуг МККК - присутствие иностранных боевиков-террористов. В случае Красного Креста или другого международного присутствия факты участия террористов и джихадистов со стороны Азербайджана и Турции станут еще более очевидными.

Дезинформационные и пропагандистские шаги Азербайджана

В этой стране, где изначально была нарушена свобода слова, с начала агрессии введены еще более жесткие ограничения на свободу печати и слова. В этих условиях мы являемся свидетелями большого потока дезинформации и ложных новостей из Азербайджана.

Посол Папикян призвал международное сообщество с осторожностью и оговорками относиться к пропагандистским нарративам Азербайджана, чтобы не попасть в ловушку информационной войны против Арцаха и Армении.

Посол Папикян призвал воздержаться от заявлений, которые были бы основаны на заявлениях азербайджанской стороны, без подтверждения этой информации из беспристрастных источников.

Роль Турции в контексте развязанной Азербайджаном агрессии, в том числе в плане вербовки иностранных боевиков-террористов и их переброски в Азербайджан

Несмотря на опровержения со стороны Турции и Азербайджана, это обстоятельство не подлежит сомнению. В этой связи посол Папикян процитировал высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от 20 октября, когда он заявил, что сферы интересов Турции расширяются, где «Турция прямо или косвенно участвует и будет продолжать поддерживать своих братьев и сестер во всех регионах: от Балкан до Кавказа, от Азии до Африки. А для стран, мечтающих удалить Турцию из этого географического района, который они защищали как свою родину, Турция превратит их жизнь в кошмар».

Все это, без сомнения, доказывает, что Азербайджан не является главным игроком в нынешней войне. Эта война была инициирована Турцией, чтобы осуществить свою мечту возродить Османскую империю.

Поставка оружия в Азербайджан со стороны Турции

Использование оружия турецкого производства имеет ключевое значение для Азербайджана с точки зрения боевых действий.

Посол высоко оценил решение некоторых стран-участниц ОБСЕ приостановить экспорт военной техники и оборудования в Турцию, призвав другие государства-участники ОБСЕ последовать их примеру в качестве примера политической и социальной ответственности.

Право народа Арцаха на самоопределение

Азербайджан масштабной войной против Арцаха и его народа еще раз доказал, что Арцах ни в каком качестве не может быть частью Азербайджана.

Только международное признание права народа Арцаха на самоопределение и независимую государственность может сформировать политико-правовой аспект, необходимый для обеспечения безопасности народа Арцаха.

Посол призвал государства-участники ОБСЕ заняться этим вопросом в контексте войны Азербайджана, Турции и иностранных боевиков-террористов против Арцаха.

Армения всегда выступала за исключительно мирное урегулирование конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с первого дня своего пребывания в должности заявил, что любое урегулирование должно быть приемлемым для народов Арцаха, Армении и Азербайджана. Этот подход был отвергнут Азербайджаном.

Азербайджан не намерен искать какое-либо урегулирование конфликта, которое было бы приемлемо для народа Арцаха и рассматривает военное решение проблемы как единственный вариант.

В условиях нарушения Азербайджаном двух договоренностей об установлении гуманитарного прекращения огня премьер-министр Армении лишь констатировал очевидный факт, что Азербайджан не готов к мирному урегулированию; следовательно, на данном этапе нет предпосылок для мирного дипломатического урегулирования конфликта.

Турция и Азербайджан всегда пытается приписать Республике Армения вымышленные дела, связанные с терроризмом, события, которые произошли за годы, если не десятилетия, до восстановления независимости Армении. Это безуспешные попытки, они направлены на то, чтобы хоть как-то оправдать спонсируемый на государственном уровне терроризм Турции.

Турция сотрудничает с террористами и использует их как инструмент для проведения своей предосудительной политики возрождения Османской империи.

Завершая свое выступление, посол Папикян отметил, что ровно сто лет назад, в сентябре 1920 года турецкая армия напала на Первую Армянскую Республику с целью положить конец турецкой программе Геноцида армян и уничтожить Армению. Сто лет спустя разработанная Турцией широкомасштабная агрессия Азербайджана в сентябре 2020 года доказывает, что ничего не изменилось: 100 лет спустя Армения, армянский народ сегодня борется против объединенных азербайджано-турецких террористических джихадистских сил.