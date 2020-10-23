Министр здравоохранения Армении провел встречу с послом США

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян провел встречу с послом США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы сферы здравоохранения, осложненные распространением коронавируса и военных действий, а также вопросы сотрудничества в этом направлении.

Арсен Торосян поблагодарил Армению за поддержку в борьбе с Covid-19, отметив, что все оборудование, материалы и тесты, предоставленные USAID, служат своему назначению. Представляя ситуацию, министр подчеркнул, что система здравоохранения находится в тяжелом положении, потому что, помимо своей обычной работы, она также сталкивается с двумя очень серьезными вызовами, о которых говорилось выше.

Линн Трейси выразила мнение, что в Армении уже есть хороший опыт борьбы с коронавирусной болезнью, что упрощает продолжение и улучшение организации лечения. Тем не менее посол попросила представить информацию о возможностях системы здравоохранения. Линн Трейси согласилась с тем, что армянская система здравоохранения сталкивается с новыми вызовами, и что армянским врачам нужны новые знания для их решения. Она выразила готовность принять соответствующие меры в этом направлении.

В то же время стороны обсудили гуманитарные вопросы в сфере здравоохранения, обменялись мнениями о сотрудничестве между странами в этом направлении.