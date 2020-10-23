В Вашингтоне состоялась встреча Зограба Мнацаканяна с Майком Помпео
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео.
Как сообщает Арменпресс, AFP опубликовало видео встречи.
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