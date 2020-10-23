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Армянские общины Франции и Германии отправили гуманитарный груз в Армению

Армянские общины Франции и Германии отправили гуманитарный груз в Армению

Еще один крупный объем гуманитарной помощи прибыл в Армению по инициативе французского и немецкого филиалов Всеармянского фонда «Айастан» и усилиями местных армянских общин. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Всеармянского фонда «Айастан», большая часть из 25 тонн гуманитарной помощи состоит из медикаментов и медицинского оборудования.

Этот гуманитарный шаг со стороны армянских общин Германии и Франции - очередная помощь диаспоры в это тяжелое для Родины время.

«Это третья подобная перевозка, организованная Всеармянским фондом «Айастан». Ранее усилиями партнера фонда Armenia Fund Inc. было осуществлено два рейса с гуманитарной помощью, в результате чего из США в Армению было доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи. В эти тяжелые дни в Армению прибыли американские врачи армянского происхождения, чтобы поддержать своих коллег.

Напомним, сотни тысяч соотечественников продолжают участвовать в общенациональном сборе средств, благодаря которому было собрано более 140 миллионов долларов США», - говорится в сообщении.


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