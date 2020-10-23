Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-10-20

ЕРЕВАН, 23 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 октября, курс доллара США сократился на 0.30 драмa и составил 494.01 драм. Курс евро вырос на 0.48 драмa и составил 585.25 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 6.47 драм. Курс британского фунта сократился на 0.59 драмa и составил 646.41 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 387.04 драмa и составила 30192.39 драм. Цена серебра сократилась на 1.91 драмa и составила 395.72 драм. Цена платины сократилась на 389.81 драмa и составила 13818.03 драм.