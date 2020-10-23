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Азиатские индексы - 23-10-20

Азиатские индексы - 23-10-20

ТОКИО, 23 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.18% и составил 23516.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.34% и составил 1625.32 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.04% и составил 3278.00 пункта, а HANG SENG вырос на 0.54% и составил 24918.78 пункта.


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