Азиатские индексы - 23-10-20
ТОКИО, 23 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.18% и составил 23516.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.34% и составил 1625.32 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.04% и составил 3278.00 пункта, а HANG SENG вырос на 0.54% и составил 24918.78 пункта.
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