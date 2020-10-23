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ВС Азербайджана подвергли бомбардировке город Мартакерт и дорогу Карега – Бердзор

ВС Азербайджана подвергли бомбардировке город Мартакерт и дорогу Карега – Бердзор

ВС Азербайджана подвергли бомбардировке город Мартакерт. Применяется военная авиация. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

«Сегодня в полдень, около 14:29, азербайджанские вооруженные силы обстреляли из установки «Град» территорию общины Карега Кашатагского района, затем участок дороги Карега – Бердзор. Помимо материального ущерба, жертв среди мирного населения нет. Кстати, военных объектов в этом районе нет», - говорится в сообщении.


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