Мы все равно победим, и армяне Нидерландов скажут Алиеву: «Добро пожаловать в Гаагу»

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Нидерландах и Люксембурге Тигран Балаян отметил, что Азербайджан и Турция делают в Арцахе то же самое, что нацисты сделали в Роттердаме 14 мая 1940 года. Как сообщает Арменпресс, Балаян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Азербайджан и Турция делают в Арцахе то же самое, что нацисты сделали в Роттердаме 14 мая 1940 года. Но мы все равно одержим победу, и армяне Нидерландов скажут Алиеву и его окружению: «Добро пожаловать в Гаагу», - написал Балаян.

14 мая 1940 года немецкие бомбардировщики сбросили почти 97 тонн бомб на город Роттердам, в основном в центре города, разрушив территорию диаметром 2,5 км, что привело к многочисленным пожарам и унесло тысячи жизней.

Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) является первым постоянно действующим органом международного уголовного правосудия, который преследует виновных в геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечности, а также в военной агрессии.

Автор книги «Плач армянской матери: сумгаитский геноцид 1988 г.» Томас Лех Бучек подал петицию на Change.org, предлагая привлечь Азербайджан к международному суду за преступления против человечества в 1988-2020 гг. Петицию уже подписали 66 тыс человек.