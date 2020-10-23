Мэра города во Франции угрожают обезглавить за борьбу с преступностью

Мэр французского города Брон Жереми Брео, которого угрожают обезглавить, заявил, что его действия "мешают некоторым преступникам", однако он "не отступит", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее французские СМИ сообщили, что в четверг в нескольких местах города Брон на востоке Франции были обнаружены надписи с угрозами обезглавить мэра Жереми Брео. Угрозы были получены спустя неделю после обезглавливания в пригороде Парижа преподавателя истории Самюэля Пати.

В пятницу Брео рассказал в эфире телеканала CNews о своей первой реакции на полученные угрозы и о своих дальнейших действиях.

"Первая реакция - это сильное потрясение... Но я не боюсь и не отступлю", - сказал мэр.

Он рассказал, что за время его правления численность полиции была увеличена на 70%, ведется серьезная борьба с оборотом наркотиков.

"Я думаю, что наши действия мешают некоторым преступникам", - заявил Брео.

Ранее глава МВД Жеральд Дарманен заявил, что в связи с поступившими в адрес мэра угрозами префект региона по его просьбе обратится в суд и предоставит мэру необходимую защиту.

Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что последние 12 лет совершивший нападение на учителя проживал во Франции, это подтвердила французская сторона.