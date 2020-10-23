Время в Ереване: 11:07:36,   23 Октябрь

Омбудсмен Армении поддерживает связь с семьями оказавшихся в азербайджанском плену армян

Омбудсмен Армении поддерживает связь с семьями оказавшихся в азербайджанском плену армян

Офис Защитника прав человека в Армении поддерживает связь с семьями оказавшихся в азербайджанском плену армян. Как сообщает Арменпресс, об этом написал омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook.

«По нашей части, в пределах компетенции Защитника прав человека делается максимум, в первую очередь поддерживается связь с международными организациями», - написал Татоян, добавив, что в Азербайджане используется любой повод для углубления ненависти к этническим армянам.

Омбудсмен Республики Армения сообщил, что исследования азербайджанских СМИ и социальных сетей, собранные доказательства показывают, что ненависть широко распространяется и сильно поощряется, в том числе посредством распространения фотографий и видео оказавшихся в Азербайджане армян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации