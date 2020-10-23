Власти трех городов США подали в суд на администрацию Трампа за угрозу отказа в помощи

Власти Нью-Йорка, Портленда и Сиэтла подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа за угрозу отказа в предоставлении этим городам федеральной помощи за якобы их нежелание бороться с беспорядками во время весенних акций протеста против произвола полиции. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета The Hill.

В сентябре Министерство юстиции США распространило письменное заявление, в котором говорилось, что мэрии Нью-Йорка, Портленда и Сиэтла "отказались принимать обоснованные меры, чтобы противодействовать преступной деятельности". Они попустительствуют "анархии, насилию и разрушению" частной и государственной собственности, утверждалось в документе.

2 сентября президент Трамп подписал меморандум (и им руководствовался Минюст), в котором предупредил Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд о намерении лишить их федерального финансирования в связи с фактическим отказом от борьбы с беспорядками. В заявлении Минюста подтверждалось, что федеральное правительство США не отказывается от планов лишения финансирования властей тех городов, которые не борются с насилием.

В направленном в районный суд Западного округа Вашингтона иске, пишет The Hill, оспаривается законность этого меморандума, равно как и выдвинутых на его основании Минюстом обвинений в адрес властей указанных городов в "потворстве анархии и насилию". Податели иска указали в своем заявлении, что исполнительная власть не обладает полномочиями на ограничение пользования федеральными средствами, ассигнованными Конгрессом США.