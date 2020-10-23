Мнацаканян и Филипп Рикер подчеркнули необходимость прекращения военных действий

22 октября состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филиппа Рикера. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Министр Мнацаканян отметил, что визит проходит в сложный для Армении и всего региона период. Азербайджан развязал широкомасштабную войну против Арцаха, которая сопровождается преднамеренными обстрелами мирного населения и инфраструктур Арцаха, являющимися военными преступлениями и по своему масштабу и по сути, и направлены на уничтожение коренного народа Арцаха.

Зограб Мнацаканян особо подчеркнул факт непосредственного вовлечения Турции в агрессию Азербайджана, что выражается как непосредственным военным участием, так и перемещением в Азербайджан иностранных боевиков с Ближнего Востока, и является серьезной угрозой для региональной безопасности и мира.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного претворения в жизнь договоренностей о прекращении боевых действий. В этом контексте министр иностранных дел Армении Мнацаканян отметил важность единства стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, проявленного в этом вопросе.

Глава МИД подтвердил приверженность Армении утверждению устойчивого перемирия, соблюдению соглашений от 10 и 17 октября и верификационным механизмам.