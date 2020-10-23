У Азербайджана есть 6 539 жертв и новые потери в вооружении

В результате развязанной Азербайджаном 27 сентября широкомасштабной агрессии, направленной против Арцаха и военных действий, потери Азербайджана в живой силе составили 6 539.

Как передает «Арменпресс», Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник в общей сложности потерял 206 БПЛА, 16 вертолетов, 24 самолета, 588 единиц бронетехники, 4 тяжелые огнеметные системы “ТОС”.

За последний день были сбиты еще 4 БПЛА, 8 единиц бронетехники, есть 80 погибших. Эти данные уже включены в общие цифры.