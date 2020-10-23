Армения примет председательство в Совете сотрудничества в области образования стран СНГ

21 октября 2020 года состоялось очередное заседание Совета по сотрудничеству в области образования Содружества независимых государств. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования и науки Республики Армения.

Единогласно было решено, что Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения возьмет на себя председательство в Совете сотрудничества в области образования государств-участников СНГ в 2021 году, председателем был избран заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Артур Мартиросян.

На заседании была представлена работа, проделанная в рамках сотрудничества в области образования в странах СНГ. А. Мартиросян отметил, что образование является важнейшим экономическим ресурсом каждого государства, межгосударственное сотрудничество в этой сфере способствует развитию экономик стран. По его словам, сотрудничество сглаживает возможные политические и экономические конфликты между странами, а также намечает новые тенденции в развитии сотрудничества.

Добавим, что в 2024 году в Армении состоится VIII Конгресс учителей и работников образования государств-участников СНГ.