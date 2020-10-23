КГД Армении призывает заявления о подоходном налоге представлять в электронном виде

Комитет по государственным доходам вновь призывает граждан заявления о возврате сумм подоходного налога, уплаченных за обслуживание ипотечного кредита, а также информацию, полученную от финансовых организаций, представлять в налоговый орган исключительно электронным способом.

“Подписанные и отсканированные заявление и справка, вследствие распространения COVID-19, должны быть отправлены на электронный адрес отдела обслуживания, обслуживающего адрес приобретенной или строящейся недвижимости (желательно предоставить аналогичную информацию один раз). Отметим, что адреса электронной почты отделов обслуживания налогоплательщиков были опубликованы в июне и размещены на официальном сайте Комитета государственных доходов.

Исключение составляют первые заявки. В этом случае документы, требуемые в порядке, утвержденном постановлением правительства, необходимо представить посредством почтовой службы.

Принимая во внимание, что процесс будет осуществляться исключительно удаленно, для более эффективной организации работы рекомендуется подавать вышеуказанное заявление в случае, если:

1 ․ Имеется подписанная, отсканированная справка о процентных ставках, предоставляемых финансовыми организациями (обязательная проверка уплаченной суммы);

2 ․ Ежемесячные расчеты подоходного налога и социальной выплаты за данный квартал представляются в размере, уплаченном работодателем.

В связи с эпидемией Комитет государственных доходов призывает по возможности следовать ограничения и настоятельно рекомендует подавать документы в налоговый орган исключительно в электронном виде или, при необходимости, почтой.

Комитет государственных доходов гарантирует, что все заявления принимаются без проблем и обрабатываются своевременно. Поэтому, учитывая загруженность налоговых органов, нет необходимости повторно обращаться за информацией по телефону. В Комитете государственных доходов заверяют, что деньги будут возвращены в кратчайшие сроки”, - говорится в сообщении КГД.