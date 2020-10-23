В ООН указали, что соглашение о прекращении огня в Ливии вступает в силу немедленно

Подписанное в пятницу в Женеве соглашение сторон ливийского конфликта о прекращении огня должно вступить в силу немедленно по всей стране. Об этом сообщила на брифинге Стефани Уильямс, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН.

"Сегодня в штаб-квартире ООН в Женеве две ливийские делегации Совместного комитета "5+5" подписали полное, охватывающее всю страну, постоянное соглашение о прекращении огня", - отметила она, подчеркнув, что этот документ имеет "немедленный эффект",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По ее словам, соглашение о прекращении огня в Ливии не распространяется на террористов. Документ также предусматривает интеграцию вооруженных групп в госструктуры.

Совместный механизм сторон конфликта в Ливии и миссии ООН будет следить за прекращением огня в стране, добавила Уильямс.